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英伟达 MX550 GPU 跑分流出，相比 MX450 提升 35%

2022/2/7 15:24:23 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 2 月 7 日消息，据爆料者 APISAK 消息，英伟达 MX550 GPU 的首次跑分流出，比 MX450 的平均跑分高 35%。

如上图所示，英伟达 MX550 GPU 在 PassMark 的 G3D Mark 跑分中得分 5014。

作为对比，英伟达 MX450 的平均分数为 3724，GTX 1650 移动版的平均跑分为 6969。MX 550 的性能大约超 MX450 35%，而 GTX 1650 移动版则超过 MX550 39%。这里需要注意的是 MX450 因功耗、显存不同分为多个版本，MX550 相比满血版 MX450 的差距可能没有那么大。

IT之家了解到，MX550 与 MX450 均采用了 GTX 1650 系列的 TU 117 核心。博主金猪升级包现已曝光了 MX550 GPU 的 3DMark 跑分。MX 550 的 3DMark Time Spy 显卡分为 2510。作为对比，英特尔 11 代酷睿 i7-1165G7 核显 Time Spy 显卡分在 1600 分左右，MX 450 10Gbps 版分数在 2200 分左右。

搭载 MX550 GPU 的轻薄本新品预计将在不久后上市。

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关键词：英伟达MX550

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