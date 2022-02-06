英伟达 GeForce RTX 3090 Ti 欧洲价曝光，商家抬价抬到三万元起

IT之家 2 月 6 日消息，尽管尚未发布，但英伟达全新的 GeForce RTX 3090 Ti 更多信息已经浮出水面。

正如 @momomo_us 在推特上所说，零售商泄露的清单显示三款华硕 ROG 和 TUF RTX 3090 Ti 价格非常夸张，将超过 4332 欧元（约 31536.96 元人民币）或更高。

从曝光的内容来看，这款华硕 TUF RTX 3090 Ti 是爱沙尼亚零售商出售的 3090Ti 中最便宜的，起步价为 4332.11 欧元（约 31537.76 元人民币），OC 超频版本为 4413.85 欧元（约 32132.83 元人民币），而顶级的液冷旗舰版 ROG Strix RTX 3090 Ti 为 4577.40 欧元（约 33323.47 元人民币）。

当然，这一数字大概率不等于英伟达官方建议零售价，但作为参考，eBay 等平台上的 RTX 3090 目前售价最低也有 2609 美元。

因此，这些 RTX 3090 Ti 的售价可能会是 3090 的近两倍。因此外媒认为 Nvidia 的 3090 Ti 建议零售价也将会高出 3090 一倍到 2 倍。

IT之家了解到，此次曝光的定价已经属于低档（尽管欧洲本身就是高价区），例如几天前曝光的另一个日本零售商以高达 5500 美元（约 34980 元人民币）的价格出售 RTX 3090 Ti。

目前曝光的规格显示，RTX 3090 Ti 将采用一个完全启用的 GA102 内核和升级版 GDDR6X 的 GPU，总共可达 10752 个 CUDA 内核和 21Gbps GDDR6X 显存，可提供超过 1TBps 的带宽，远超 RTX 3090 的性能。

英伟达之前承诺会在 1 月结束之前分享有关新品 GPU 的更多细节， 但由于未知原因并非公布。有爆料称，由于质量控制问题，英伟达不得不要求其 AIB 合作伙伴停止 RTX 3090 Ti 的生产，因此 3090 Ti 等产品推迟发布。

因此，目前我们仍未知晓 RTX 3090 Ti 的正式发布日期，但目前大量爆料表明该机的面世之日已迫在眉睫。