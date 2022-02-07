日本供应链环节薄弱，高度依赖中国手机、笔记本电脑

日本政府日前发布的一份报告警告称，中国在日本的进口中所占份额高于其他主要经济体，这加剧了日本供应链中断带来的风险。

据《日经亚洲评论》报道，日本内阁府最新一期的《世界经济趋势》报告研究了日本、美国和德国与中国的商品贸易。数据显示，2019 年，日本 23.3% 的进口来自中国，而美国和德国的这一比例分别为 18.1% 和 8.5%。

这种趋势也延伸到日本特别依赖中国货源的商品范围。在检查的大约 5000 件商品中，中国占进口总额的至少一半，日本为 1133 件，美国为 590 件，德国为 250 件。

据了解，从发光二极管到玩具，日本对中国进口产品的依赖范围很广，但在智能手机和笔记本电脑等设备上尤为明显。日本从中国进口的手机份额从 10 年前的 69.1% 上升到 2019 年的 85.7%，日本进口的平板电脑和笔记本电脑几乎全部来自中国 (98.8%)。

该报道指出，上述数据为最近东京、华盛顿和其他地方的经济安全提供了进一步的素材，因为新冠疫情大流行已经证明了供应链问题的破坏性。

内阁府警告称，如果中国的出口因供应冲击或船运延误而中断，日本将很难从其他来源购买许多产品，而且经济影响将是巨大的。

报告还显示，其他两个主要经济体的进口来源分布不太均衡。美国的许多产品都依赖邻国加拿大和墨西哥，而欧盟成员国德国则从欧盟各地采购产品。