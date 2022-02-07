Counterpoint：OLED 智能手机显示屏的普及速度今年将放缓

据市调机构 Counterpoint Research 日前发布的报告显示，OLED 面板 2021 年全球智能手机显示面板市场上的占有率为 42%，比前一年上升了 10%。不过这一增长速度将在 2022 年放缓，预计仅增长 2%。

Counterpoint Research 的手机型号追踪数据显示，5G 智能手机的 OLED 显示器在 2021 年第四季度占 80%，比去年同期下降了约 2%。

据 businesskorea 报道，Counterpoint Research 解释称，OLED 面板市场的增长放缓与 5G 智能手机的平均价格下行压力有关。由于供应不足，芯片组等主要零部件的价格正在大幅上涨。但是在国际经济萧条和竞争加剧的情况下，智能手机市场的消费低迷，导致智能手机价格下降。因此迫切需要降低生产成本的企业，应该将显示器的价格竞争力最大化。

此外，OLED 面板的供应和价格也是障碍。实际上，刚性有机发光二极管 (OLED) 面板可以直接替代廉价智能手机上的 LCD，但最近全球供应已经达到极限。这是由于显示器企业从收益性较低的刚性 OLED 面板转向了高端柔性 OLED 面板。

与此同时，高端机型首选的柔性 OLED 面板的价格在 2020 年前后大幅下降，普及率也在上升。