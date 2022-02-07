“一户一墩”有希望了：“冰墩墩”生产商元隆雅图已全面开工生产，正在布局元宇宙

IT之家 2 月 7 日消息，随着北京 2022 年冬奥会于 2 月 4 日正式开幕，冬奥会吉祥物“冰墩墩”的相关周边需求量暴增，甚至出现了“一墩难求”的现象。2 月 6 日，北京冬奥组委新闻发言人赵卫东表示，“正在加大协调相关方面，加大对冰墩墩的供应”。

今日，冰墩墩生产商元隆雅图在深交所“互动易”平台回应冰墩墩脱销，表示目前市场上热销的冬奥特许商品，包括冰墩墩（雪容融）毛绒玩具、造型手办、饰扣、水晶球，以及冰墩墩盲盒、徽章（吉祥物运动造型系列、倒计时系列、民俗系列）、贵金属（开幕式倒计时金银条等）等七大系列均为公司设计、生产并销售的产品。

鉴于上述冬奥特许商品近期受到消费者热捧，公司已组织员工和工厂全面开工生产，全力协调产能配给，保障冬奥会特许商品的供应，尽最大努力满足消费者的需求。

IT之家了解到，元隆雅图成立于 1998 年 5 月，于 2017 年 6 月在深交所主板 A 股上市。企查查 App 显示，元隆雅图今年申请了多个元宇宙相关商标，比如“品宇宙”“互效宇宙”“喔哇宇宙”“隆宇宙”等。

据新浪财经消息，冰墩墩生产厂家全国共有三家，分别是晋江恒盛玩具有限公司、北京元隆雅图文化传播股份有限公司、南通金凤凰工艺玩具制造有限公司。

晋江恒盛玩具有限公司负责人许文杰告诉界面新闻，冰墩墩的硅胶外壳是食用级硅胶，上游供应商很难短时间内大量提供。2 月 4 日接到加单要求后，晋江恒盛玩具厂主要靠三四十名留厂工人生产。而另外两家厂家也表示假期厂内人手有限，无法正常生产。厂家们的全力开工时间均要到大年初八以后。