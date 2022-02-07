B站回应员工过年加班猝死：事发前一周内未存在加班等情况，正配合警方和家属处理后续事宜

IT之家 2 月 7 日消息，微博名为“王落北”用户今日称：“据多名网友爆料，B站武汉 AI 审核组组长，因过年期间被要求加班，在晚上 9 点到早上 9 点的工作强度下，初五凌晨脑出血猝死”，在网上引起热议。

据新浪财经消息，今日下午，B站官方通过内部邮件回应网传武汉员工过年加班猝死一事。B站在邮件中表示，对于网传他因加班猝死一事，经内部考勤核查，他按照工作计划正常上下班，工作时间为 9:30~18:30，做五休二，在事发前一周内未存在加班等情况。

IT之家了解到，内部邮件称，B站已成立专项小组，正配合警方和家属处理后续事宜，全力以赴做好亲属安抚及相关善后工作。希望大家注意身体健康，如感到不适可以使用带薪病假或与相关主管沟通，及时休息与就医。