B站回应员工过年加班猝死：事发前一周内未存在加班等情况，正配合警方和家属处理后续事宜

IT之家 2 月 7 日消息，微博名为“王落北”用户今日称：“据多名网友爆料，B站武汉 AI 审核组组长，因过年期间被要求加班，在晚上 9 点到早上 9 点的工作强度下，初五凌晨脑出血猝死”，在网上引起热议。
据新浪财经消息，今日下午，B站官方通过内部邮件回应网传武汉员工过年加班猝死一事。B站在邮件中表示，对于网传他因加班猝死一事，经内部考勤核查，他按照工作计划正常上下班，工作时间为 9:30~18:30，做五休二，在事发前一周内未存在加班等情况。
IT之家了解到，内部邮件称，B站已成立专项小组，正配合警方和家属处理后续事宜，全力以赴做好亲属安抚及相关善后工作。希望大家注意身体健康，如感到不适可以使用带薪病假或与相关主管沟通，及时休息与就医。
春节后第一个工作日，要和大家说一件非常难过的事情，内容安全中心图文审核部的伙伴“暮色木心”永远离开了我们。
2 月 4 日下午，“暮色木心“于家中突发身体不适紧急求医。相关业务主管、经理和 HR 在得知情况后第一时间赶往医院配合相关手续办理，并通知家属病情，家属随后赶往医院。但令我们无比痛心的是，当日晚间 20 时左右，他因大面积脑出血经抢救无效，不幸去世。
“暮色木心”是 2020 年 5 月加入B站的，近两年的时间里他工作认真负责，春节前他为所在小组制定了工作计划。但对于网传他因加班猝死一事，经内部考勤核查，他按照工作计划正常上下班，工作时间为 9：30~18：30，做五休二，在事发前一周内未存在加班等情况。目前，我们已成立专项小组，正配合警方和家属处理后续事宜，全力以赴做好亲属安抚及相关善后工作。希望大家注意身体健康，如感到不适可以使用带薪病假或与相关主管沟通，及时休息与就医。