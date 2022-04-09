曝华为 HarmonyOS 3.0 系统和开源鸿蒙 3.1 手机版本将于 9 月落地，内测版已经不远

IT之家 4 月 9 日消息，数码博主 @长安数码君 今日称，华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0 系统的开发者专项已经确定落地时间了。从他放出的开发者创新大赛上公布的 HarmonyOS 版本路线图来看，华为 HarmonyOS 3.0 系统和开源鸿蒙 OpenHarmony 3.1（手机级设备）的大版本将于 9 月上线。

当然，他也强调，上面的路线图是正式到来的时间，至于 HarmonyOS 3.0 是否会提前内测还无法确认，他认为华为有可能会提前几个月进行内测。

IT之家曾报道，微博博主 @厂长是关同学 猜测称，鸿蒙 3.0 用户版本将于 5 月开始内测，而且名额不会很多。

据称，鸿蒙 3.0 在 UI 方面变动幅度依然不是很大，但是在交互逻辑和体验方面又有了提升。相比于 2.0 版本过于臃肿情况，3.0 版本有了一些简化，在分布式交互方面连接更加迅速，同时多设备性能共享也有更稳定了。

从华为官方最初公布的计划来看，原定于 3 月左右推出 HarmonyOS 3.0 Beta 测试版，并于 7 月前推出发行版，但似乎目前仍停留在开发者测试阶段。

值得一提的是，开放原子开源基金会在 3 月 31 日发布了 OpenHarmony 3.1 Release 版本，开源鸿蒙 SDK 也更新到了 Ohos_sdk 3.1 Release （API Version 8 ）版本，基础特性、版本软件和工具配套关系有所升级。

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