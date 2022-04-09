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华为 MatePad Pro 2019 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.230 更新：可通过超级终端连接部分手表、手环、MateView 等

2022/4/9 18:02:46 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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感谢IT之家网友 走_去_哪儿 的线索投递！

IT之家 4 月 9 日消息，据IT之家网友反馈，华为 MatePad Pro 2019 现已推送 HarmonyOS 2.0.0.230 更新，可通过超级终端连接部分华为手表、手环以及 MateView，还可以同时连接智慧屏和蓝牙耳机。

华为 MatePad Pro

此外，华为 MatePad Pro 2019 辅助功能新增“长辈关怀”设置界面，方便用户在同一界面完成特大字体、触控时延等相关功能设置。

超级终端

  • 新增支持与部分华为手表、手环以及 MateView 连接，一拉即合，轻松实现互联协同。

  • 同时连接智慧屏和蓝牙耳机，智慧屏观看，耳机听音，让您享受私人影院般的视频播放体验。

游戏

  • 优化游戏场景的防误触操作体验。

安全

  • 合入 2022 年 3 月安全补丁，增强系统安全。

设置

  • 辅助功能新增“长辈关怀”设置界面，便于您在同一界面完成特大字体、触控时延等相关功能设置。


华为MatePad Pro 2019推送鸿蒙HarmonyOS 2.0.0.230更新

IT之家了解到，去年 12 月，华为宣布搭载 HarmonyOS 的设备数突破 2.2 亿，2021 年生态设备发货量达 1 亿 +。已有上百款华为、荣耀设备升级到了鸿蒙 HarmonyOS 2 正式版。

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关键词：华为鸿蒙HarmonyOSMatePad

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