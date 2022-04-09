华为多款 4G 新机通过 3C 认证入网，支持最高 100W 快充

IT之家 4 月 9 日消息，华为近日有多款设备通过了国家 3C 质量认证，包括 NCO-AL00 和 GLA-AL00 这两款 4G 手机以及多款笔记本电脑。

首先，NCO-AL00 和 GLA-AL00 分别支持 66W 和 100W SuperCharge 快充，不出意外的话至少一款会是 Nova10 系列新机，但也不排除会包括一款 Mate 系列新机的可能。目前工信部还查不到这两款机型的入网信息，预计后续一段时间会进行公示。

笔记本电脑就不用说了，@看山的叔叔 之前透露华为和荣耀即将推出多款新品笔记本，包括华为 MateBook D14、MateBook 14、MateBook 13s / 14s 和 MateBook 16、Matebook X Pro 等等，预计是升级 12 代酷睿的产品。

IT之家曾报道，数码博主 @厂长是关同学 之前爆料称，华为 nova10 系列暂定将于 6 月发布，而且还是 4G 机型；而新一代 Mate50 系列基本上是可以确定 7 月发布。此前消息称华为 Mate 50 / Pro 系列首发搭载骁龙 8 Gen 1 4G 芯片。

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