华为 2017 年旗舰 Mate 10 Pro 海外版升级 EMUI 12，从 EMUI 8 跨越了 5 年四大版本

IT之家 4 月 10 日消息，今年 1 月，华为 Mate10 系列推送了 HarmonyOS 2.0.0.216 版本，至今仍未更新。

但华为目前仍未在海外市场推出鸿蒙OS手机系统，所以老机型依然是运行基于安卓的 EMUI 12，例如欧洲版的华为 P50 Pocket 等依然运行 EMUI 12，而 Mate 40 系列还是 EMUI 11 系统，不过 MatePad Pro 5G 等平板电脑倒是预装了 HarmonyOS。

HuaweiCentral 发现，华为在 2017 年发布的旗舰手机 Mate 10 Pro 已经可以升级 EMUI 12 系统 Beta 版了，包括南非、西班牙等部分市场。

IT之家了解到，华为 Mate 10 Pro 搭载海思麒麟 970 芯片、4GB RAM、64GB ROM、4000mAh 电池，采用 6 英寸屏，预装安卓 8 系统，之前已经经历了 EMUI 8.0、EMUI 9.0 和 EMUI 10.0 三大版本。虽然错过了 EMUI 11，但没想到华为直接跳到 EMUI 12 了。

据悉，华为 EMUI 12 系统在 EMUI 11 的基础上优化了一系列新的功能设计，包括用户界面 (UI) 设计、动画效果、设备无缝流转以及其他重要功能。EMUI 12 设计体现了华为鸿蒙系统的设计语言，从 UI 到功能都能体现出类似的设计。

除此之外，华为 P50 Pro、P30、P30 Lite 等机型也迎来了系统更新。