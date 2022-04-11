乘联会：3 月新能源乘用车零售销量达 44.5 万辆同比增长 137.6%，比亚迪批发销量超 10 万、特斯拉超 6.5 万

IT之家 4 月 11 日消息，乘联会今日发布 2022 年 3 月份全国乘用车市场分析，2022 年 3 月乘用车市场零售达到 157.9 万辆，同比下降 10.5%，环比增长 25.6%，3 月零售走势分化较大。1-3 月累计零售 491.5 万辆，同比下降 4.5%，同比减少 23 万辆，总体走势低于预期。

新能源汽车方面，3 月新能源乘用车批发销量达到 45.5 万辆，同比增长 122.4%，环比增长 43.6%，环比增幅接近于前几年度。1-3 月新能源乘用车批发 119.0 万辆，同比增长 145.4%。3 月新能源乘用车零售销量达到 44.5 万辆，同比增长 137.6%，环比增长 63.1%，环比均好于历年 3 月走势。1-3 月新能源乘用车国内零售 107.0 万辆，同比增长 146.6%。

3 月新能源车国内零售渗透率 28.2%，较 2021 年 3 月 10.6% 的渗透率提升 17.6 个百分点。3 月，自主品牌中的新能源车渗透率 46%；豪华车中的新能源车渗透率 32%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 4.3%。

3 月新能源车出口 1.1 万辆，由于季度末的因素，特斯拉中国出口 60 辆，环比上月下降 3.3 万辆，上汽乘用车的新能源出口 4658 辆，东风易捷特出口 2532 辆，比亚迪 1109 辆，神龙汽车 1046 辆，其他车企新能源车以国内市场为主。

3 月新能源乘用车市场多元化发力，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以上汽集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。厂商批发销量突破万辆的企业有 13 家（较去年同期增 2 家），其中：比亚迪 104338 辆、特斯拉中国 65814 辆、上汽通用五菱 51157 辆、奇瑞汽车 21817 辆，广汽埃安 20317 辆，长安汽车 15624 辆，小鹏汽车 15414 辆，长城汽车 15057 辆，吉利汽车 14166 辆、哪吒汽车 12026 辆、理想汽车 11034 辆、上汽乘用车 10880 辆，零跑汽车 10059 辆。

IT之家了解到，乘联会称，2021 年以来，由于芯片短缺和原材料涨价，导致整车和动力电池成本上涨的速度大大出乎业内预期。根据国家统计局数据，2022 年 1-2 月汽车行业收入增 6%，成本增长 8%，利润总体同比下降 10%，相对低于整个工业企业利润增 5% 的平均水平，汽车行业压力巨大。

在成本上涨压力下，传统车的流通体系相对有很好的产业链韧性，通过促销力度对消费的调节作用更灵活。由于芯片缺损等影响，车市促销节奏发生明显改变，从 2021 年 5 月开始正常的促销加大的趋势却逆转为促销收缩的特征；2021 年 8-11 月的促销下降幅度尤为明显，而 2021 年 12 月开始随着芯片供给的改善，促销又明显增大。

2022 年电动车价格上涨相对理性，新能源车市场热度不减。今年 1 月国家新能源车补贴标准按计划退坡，大部分企业力争通过自身的内部平衡操作和前期的一些成本降低来化解补贴退坡带来的影响，希望通过让利使新能源车销售良好的势头得以延续，因此春节前企业涨价的行为较少。但部分企业退坡对毛利影响较大，因此采取了调高车价来弥补补贴降低的影响。

在 1 月调价后，2022 年 2 月新能源乘用车国内零售 27.3 万辆，同比增长 180.9%。涨价企业订单恢复较快，总体新能源市场并未因为车型涨价而出现低迷。