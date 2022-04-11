一季度动力电池装车量累计 51.3GWh 同比累计上升 120.7%

IT之家 4 月 11 日消息，中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据，3 月，我国动力电池销量 24.5GWh，同比增长 175.3%。

装车量方面，3 月我国动力电池装车量 21.4Gwh，同比上升 138.0%；1-3 月，我国动力电池累计装车量 51.3Gwh，同比累计上升 120.7%。

IT之家了解到，三元电池装车量累计 21.4Gwh，占总装车量 41.6%，同比累计上升 54.4%；磷酸铁锂电池装车量累计 29.8Gwh，占总装车量 58.2%，同比累计上升 217.9%。

今年 1-2 月全国锂电总产量超过 82GWh。锂离子电池储能电池产量超过 9GWh，新能源汽车动力电池装车量约 30GWh。出口贸易稳步增长，1-2 月全国锂电出口总额达到 357 亿元。

此外，市场研究公司 SNE Research 之前公布的数据显示，今年前两个月的动力电池出货量数据，出货量合计为 53.5 GWh，较上一年度增长超过 100%。

数据显示，前两个月宁德时代动力电池的出货量和市场份额分别为 18.4 GWh 和 34.4%，名列榜首。LG Energy Solution 电池的使用量为 7.4 GWh，比一年前增长了 37.6%，位列次席。比亚迪击败松下，以 11.9% 的市场份额位居第三。