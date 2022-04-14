消息称苹果明年将为 iPhone 15 Pro 引入潜望式长焦镜头，韩企千亿投资建厂

IT之家 4 月 14 日消息，最新消息表明，苹果供应链似乎又多了一家韩系厂商，该供应商可以为 2023 年的 iPhone 供应潜望式镜头模块，支持 OIS 和自动对焦。

TheLec 报道称，韩国公司 Jahwa Electronics 本周三表示将投资 1910 亿韩元（约 9.91 亿元人民币）建设一座生产新型 OIS 光学稳定器器件的工厂。

IT之家曾报道，苹果去年上半年恰好造访了 Jahwa Electronics 等韩企，业界称苹果是为了寻求一个潜望式镜头供应商。因此外媒认为这个新工厂将独家为苹果供应 iPhone 所需的潜望式变焦镜头模块，并将于 2023 年首次商用。

有趣的是，有传言称苹果已将三星从其长焦镜头供应链中移除，因为后者的专利阻碍了苹果将这项技术应用于 2023 年的 iPhone 中。因此苹果最终似乎绕过了三星，与 Jahwa Electronics 达成了供应协议。

实际上，自 2020 年以来，有关 iPhone 将配备潜望镜的爆料便一直在流传。苹果分析师郭明錤以及 Jeff Pu 此前曾表示，苹果 2023 年 iPhone 15 Pro 系列将配备潜望式摄像头，而且这家巨头也早已为其潜望式摄像系统申请了专利。

也就是说，今年 iPhone 14 大概率不会有长焦镜头。当然，虽然如此，但 iPhone 14 系列肯定还是会有一些值得期待的地方，比如 4800 万像素 f1.5 7P 主摄、正面刘海改挖孔、收窄 20% 的屏幕黑边等。