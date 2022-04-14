大众希望将 MEB 纯电车的续航增加到 700 公里

IT之家 4 月 14 日消息，大众汽宣布，计划将其 MEB 平台的可实现里程增加到 700 公里。这可能会影响接下来的一众纯电车型，但也可能作为一个全新的系列，也可能通过未来的一部分车型例如 ID.3, ID.4 ID.5, 以及新的 ID 家族产品出现。

在大众汽车 MEB 的电动汽车中，ID Life 和 Aero B 预计会在 2025 年上市。但外媒不认为廉价的 ID Life 会采用这一平台，但更大的 Aero B 可能会采用新平台，以及即将在美国市场的长轴距版本的 ID Buzz。

值得一提的是，这一数字是根据 WLTP 测试规格计算得出的，所以在美国 EPA 的标准下数字肯定会更低。

大众还宣布将其基于 MEB 的电动汽车的充电速度提高到 200 千瓦以上。IT之家了解到，目前 MEB 平台的最快充电速度为 125kW，也就是说大众打算将其足足提高一倍。

性能改进方面的计划也已经提上日程，大众希望将其最快的全轮驱动 MEB EV 的百公里加速时间降至 5.5 秒以下（目前 299 马力的大众 ID.5 GTX 正常加速时间为 6.2 秒），因此我们可以推测新平台动力输出可能会提高到 350 马力左右，从而降低 0.7 秒。

据公开资料，大众汽车于 2015 年开始研发 MEB 平台，这是传统车企中的第一个专门用于电动汽车的平台。第一款以它为基础的量产车是大众 ID.3，目前已经有九种基于 MEB 的车型，包括大众，还来自斯柯达、西雅特和奥迪。