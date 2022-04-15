英特尔旗舰独显 Arc Alchemist A770 曝光：512EU+2.4GHz 主频

IT之家 4 月 15 日消息，随着发货日期的临近，英特尔的 Arc Alchemist A770 台式机显卡出现在了 Geek Bench OpenCL 基准测试中，主频显示为 2.4 GHz。

当然，这并非英特尔的旗舰产品 Arc Alchemist GPU 配置第一次在 Geekbench OpenCL 基准测试中出现，但这绝对是它第一次以正确的名称出现。

英特尔的 Arc Alchemist A770 桌面显卡再次出人意料地出现在 Geek Bench OpenCL 基准测试中。英特尔 Arc A770 显卡是一款配备完整 ACM-G10 GPU 核心的高端游戏显卡。

英特尔 Arc 7 系列将使用旗舰级的 ACM-G10 GPU，目前已知包括 Arc A770M 和 Arc A730M 在内的多款型号。Arc A770 是配备完整 ACM-G10 核心的顶级显卡，包括 4096 个 ALU、32 个 Xe 核和 32 个光线追踪单元，在台式机 PC 上也属于高端显卡之一。

不过很可惜，Geekbench 依然没有列出确切的 VRAM 配置，只知道 12.7 GB 是一个错误的读数，因此这款显卡很可能将配备 16 GB GDDR6 显存。

IT之家了解到，英特尔之前曾表示 Arc 卡皇是 Arc A780，因此 A770 很可能是比 A780 频率略低的阉割版本，可达英伟达上一代次旗舰 RTX 2070 的水平。在 2400 MHz 时，这款显卡应该能够提供接近 20 TFLOP 的 FP32 性能。

性能方面，英特尔 Arc Alchemist A770 在 OpenCL 图形基准测试中得分 85585 分，对于这样的高端显卡来说非常低，但目前还没有专用的显卡驱动，因此跑分低也是意料之中的情况，预计未来几个月内性能会有所提高。外媒认为，等到 2022 年第二季度末推出时，它最终性能表现将接近 RTX 3070 和 6700 XT。