省心了，美国论坛 Reddit 首次支持评论搜索

IT之家 4 月 16 日消息，据 MacRumors 报道，Reddit 宣布了新的评论搜索工具，使用户能够从回复原始帖子中获取搜索结果 —— 这是该平台 16 年历史上的第一次。

到目前为止，Reddit 用户只能检索原始帖子、社区和个人用户的搜索结果，这意味着他们必须点击几篇帖子，然后滚动浏览有时可能有数千条评论的信息，才能找到他们正在寻找的信息贴子。

然而，随着最新的变化，Reddit 上的所有内容都是可搜索的 —— 用户、帖子、社区和现在的评论，允许用户进一步优化他们的搜索。在宣布新功能的博客文章中，Reddit 提供了一个示例，说明这在实践中意味着什么。

“如果有人想找到有关伦敦最佳位置的帖子，以前他们必须查看 r / London 社区中的每个帖子，浏览评论才能找到它。现在，他们可以轻松查看所有不同的建议人们在评论中分享的下午茶的最佳去处。”

除了要求很高的评论搜索外，Reddit 还表示，它还提高了搜索相关性，以帮助用户在平台上找到结果。以前，结果必须与用户的查询几乎完全匹配，但现在限制较少，并且 100% 的查询不必匹配帖子的文本即可返回相关结果。在测试中，Reddit 表示其更改导致结果增加了 60%。

除了限制较少的匹配外，Reddit 现在还利用全局用户模式和帖子交互来改进结果，因此如果有人正在搜索很多其他人正在搜索的主题，他们的结果将被排序以优先考虑最新内容或最受欢迎的点击。

新的搜索功能和改进将以基于用户反馈的桌面和移动搜索结果页面的新外观出现。这些更改旨在以更简单的设计显示内容，从而更轻松地浏览结果并查找相关信息。

评论搜索功能今天在桌面上推出。可以通过前往主页提要、在搜索栏中单击并进行搜索来访问此功能以及其他更新。