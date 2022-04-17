Linux 5.19 已添加英特尔 13 代酷睿 Raptor Lake-P 图形驱动支持

IT之家 4 月 17 日消息，近日，Linux 5.19 内核增加了多项功能支持，其中一项新增功能是内核 PCI ID 部分中的 Raptor Lake-S 图形驱动程序支持。现在，Raptor Lake-P 的支持也来了。

与英特尔 Alder Lake-P 系列和之前的型号类似，下一代 Raptor Lake-P 系列将适用于轻巧、高性能的笔记本电脑。对该处理器的初步支持已被提交到 Linux 5.19 内核，PCI 设备 ID 已添加到 i915 图形驱动程序。

随着 Linux 5.19 内核中添加了最新的支持，开发人员添加了大约 24 行新代码来激活 Raptor Lake-P 支持，包括 Raptor Lake-P PCI ID 0xA720、0xA721、0xA7A0、0xA7A1、0xA7A8 和 0xA7A9。

IT之家了解到，英特尔的下一代 CPU 代号为 Raptor Lake，预计将提供 24 核 32 线程和更高的性能核心 IPC。第 13 代 Raptor Lake 处理器基于 10nm ESF 工艺节点（也称为“Intel 7”），支持当前的 LGA 1700 主板。新芯片组将提供双通道 DDR5-5600 内存支持、20 条 PCIe Gen 5 通道、增强的超频能力和 125W 的 TDP PL1 级别。

英特尔预计将在今年下半年发布 Raptor Lake。