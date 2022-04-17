《英雄联盟》春季赛：RNG 战胜 TES 晋级总决赛

IT之家 4 月 17 日消息，在今日的《英雄联盟》LPL 春季赛季后赛胜者组半决赛上，RNG 战队以 3:1 的成绩战胜 TES 战队挺进决赛，后面 TES 将与 V5 在 4 月 20 日在决胜负，胜者将于 4 月 23 日与 RNG 战队进行最后的比拼。

在今日的第一场比赛中，2 分钟 RNG 拿下一血但前期几次小规模团战均不敌 TES，随后 TES 拿下小龙和先锋资源；18 分钟，RNG 击杀 TES 下路，并利用先锋推掉中路一塔；23 分半 TES 成功拿下大龙进一步拉大优势后于 26 分钟高地推进并拿下比赛, 本局 MVP 给到上单选手 waywardzzz 纳尔。

第二场比赛中，3 分钟 TES 拿下一血；4 分钟下路混战打出 3 换 1；8 分钟 RNG 主动进攻打出 2 换 3；23 分钟 TES 拿下听牌龙；24 分钟 RNG 打出完美团战，0 换 5，顺势拿下中一塔和大龙，经济反超；28 分钟 RNG 再次主动开团打出 0 换 3；30 分钟 RNG 高地推进，ADC 四杀收尾拿下比赛！RNG 追回一局，本局 MVP 给到 Xiaohu 加里奥！

第三次场比赛中，4 分半 RNG 拿下一血；7 分钟 RNG 三包一击杀 TES 上单；8 分半下路 1 换 1；12 分 RNG 利用先锋推掉上路两座外塔；中期双方几次线上抓单进行人头互换，经济持平；31 分钟 TES 拿下听牌龙；35 分钟 TES 主动开大龙，RNG 打野抢下大龙，随后打出 1 换 5，拿下比赛。本局 MVP 给到 Wei 盲僧！

第四局比赛中：1 级团 TES 拿下一血；3 分钟入侵野区 1 换 1；前期双方边线均被抓单互换人头，但 TES 拿下小龙和先锋资源；13 分半 RNG 上野配合击杀 TES 上单；16 分半 RNG 抓住机会终结 TES 中单；22 分半 RNG 拿下大龙，但团战不敌；23 分半 TES 拿下土龙魂；28 分半面对 TES 高地推进，RNG 守住并击杀 TES 三人，随后拿下大龙，经济扳回；31 分钟 TES 拿下远古龙，但团战 RNG 打出 1 换 4；36 分半 RNG 拿下第三条大龙；38 分钟远古龙团战，RNG 正面击杀 TES 下路组，随后成功留住 TES 上单，一波推进拿下最终比赛胜利，本局 MVP 给到 GALA 厄斐琉斯！