国产 Doogee S98 Pro 外观首次曝光，号称设计灵感来自“外星人的头部”

IT之家 4 月 18 日消息，早在 2 月份，gsmarena 就放出了国产 Doogee S98 手机的外观，该系列还将推出另外两款设备，称为 S98 Pro 和 S98 Ultra，预计 4 月或 5 月推出。

▼ Doogee S98

近日，gsmarena 又放出了 Doogee S98 Pro 的外观，背面的摄像头模灵感号称来自外星人的头部，保护壳也是同样的设计。

▼ Doogee S98 Pro

IT之家了解到，爆料称，S98 Pro 的后置摄像头包括一个 48MP 主摄像头 (Sony IMX582) 和一个 20MP 夜拍摄像头 (Sony IMX350)，以及一个未知分辨率的热成像摄像头。对于自拍和视频通话，S98 Pro 的前置配备了 16MP 的水滴屏摄像头（三星 S5K3P9SP）。

▼ Doogee S98 Pro

此外，该机将配备受大猩猩玻璃保护的 6.3 英寸 FullHD+ LCD 屏，并配备联发科 Helio G96 处理器，拥有 8GB RAM 和 256GB 存储空间，可通过 microSD 卡扩展至 512GB，运行 Android 12 系统。

Doogee S98 Pro 还配备 6000 mAh 电池，支持 33W USB-C 有线充电和 15W 无线充电。该机还拥有侧边指纹识别，支持 IP68/69K 防尘防水、MIL-STD-810G 认证、NFC（取决于地区）和可定制的密钥。

目前尚不清楚 Doogee S98 Pro 的售价，但消息称将于 5 月推出。

《国产 Doogee S98 / Pro / Ultra 手机曝光：搭载联发科 Helio G96 芯片，后置圆形屏幕 + 夜视摄像头》