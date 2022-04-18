三星电子将 Exynos AP 用于更多低端智能手机产品阵容

IT之家 4 月 18 日消息，据 BusinessKorea 报道，三星电子已将 Exynos 850 应用处理器（AP）用于北美市场的 Galaxy A13 LTE 智能手机。Galaxy A13 有两个版本 ——LTE 和 5G，5G 版搭载联发科的天玑 700 处理器。

IT之家了解到，Galaxy A13 是 Galaxy A12 的继任者。根据市场研究公司 Omdia 的数据，2021 年，三星电子的 Galaxy A12 出货量为 5180 万部，成为全球最畅销的智能手机型号。这款机型作为首款销量突破 5000 万部的智能手机机型而载入史册。Galaxy A12 使用了联发科的 Helio P35 AP，这意味着 Galaxy A12 在联发科的崛起中发挥了很大作用。

2022 年，Galaxy A13 极有可能成为三星电子的一个大热门产品。

三星电子上个月发布的 Galaxy A53 和 Galaxy A33 采用了 Exynos 1280，这是一个基于 5 纳米工艺的游戏专用 AP，其 GPU 时钟速度超过了同级别的天玑 900 AP。Exynos 1280 还被搭载到 Galaxy M33 中，该机于 4 月发布，针对印度和东南亚市场。

BusinessKorea 称，三星电子正在增加 Galaxy A 和 Galaxy M 系列在其智能手机业务中的比例，该公司正在将其重点从发达国家转向新兴市场，三星正越来越多地在中低价位智能手机上采用 Exynos 芯片。