余承东：华为进军汽车行业就是要做到第一，没人记的住第二

IT之家 4 月 18 日消息，日前汽车博主 @吴佩 对华为终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东进行了一次采访，在采访中余承东称，“华为进军汽车行业就是要做到第一，没人记的住第二。”

采访中，吴佩向余承东提问到，华为在手机行业的成功，是否可以平移到汽车行业？

对此，余承东毫不犹豫地说可以。他认为华为在手机行业成功的三大基石：体验、质量和品牌也同样能够华为赋能车企的重要助力，而客户体验则是华为赋能车企的关注焦点，“我们用消费者的视角定义汽车”、“我们宁可舍弃利润也要保证客户体验”，这样的话说出来，是底气，也是承诺。

同时，余承东还表示，华为进入汽车行业，目标就是做到第一，因为没人会记住第二。这句话即是愿景也是信念，他也相信华为一定可以做得到。

此外，关于问界 M5 年销 30 万辆的目标，余承东坦言，目前来看难度比较大，他们也没有料想到汽车行业如今会缺芯这么严重，此前一块芯片只要 2、30 元，如今涨到 1、2 千元一颗，他们一辆车上要用 8、9 颗，成本太高。而且在 3 月份，问界 M5 已经交付了 3000 多辆，预计 4 月份可能会达到 5 千辆的话，他们确保 AITO 问界 M5 的销量逐步往上走，后期到 1、2 万月销量的时候，问界 M5 年销 30 万辆就成了。

关于外界给余承东取的外号“余大嘴”，余承东对此表示并不生气，自己这个人给人的风格就是喜欢吹牛，但自己过去吹过的牛基本上都实现了，很多情况下都是超额完成，

IT之家了解到，4 月 15 日，余承东在微信朋友圈发文称，如果上海等地不能及时复工复产，5 月之后所有科技、工业产业涉及上海供应链的都会全面停产，尤其汽车产业。