华为移动路由 Pro 发布：插卡上网，499 元起

IT之家 4 月 18 日消息，2020 年 9 月 10 日，华为推出了移动路由，支持插卡上网、双网双通、一碰连网等功能。时隔 1 年半，功能全面升级的华为移动路由 Pro 也正式将于 4 月 18 日开启预售，并于 4 月 28 日正式开售。

过去，华为移动路由仅仅销售设备，2021 年华为推出了华为移动路由天际通版和华为随行 WiFi 3 天际通版，将网络设备与流量卡相结合，为消费者提供全面的网络解决方案。

华为移动路由 Pro 也会搭配这款流量卡一同上市，消费者可以根据自己的需要灵活选择月享 2000GB 的月包套餐版或年包套餐版。

华为移动路由 Pro 支持四种上网模式，包括移动网络转 Wi-Fi、移动网络转有线、有线网络转 Wi-Fi、有线网络转有线。

华为移动路由 Pro 相比华为移动路由，在网络性能方面也进行了大幅升级。其中，移动网络的理论峰值下载速度从 150Mbps 提升到了 300Mbps，Wi-Fi 理论速度也从单频 400Mbps 升级到了双频并发 1267Mbps。与此同时，消费者也可以接入更多的 Wi-Fi 设备，接入数量提升 1 倍。

此外，华为移动路由 Pro 依然配备了 4 个全千兆网口，并继续支持插卡上网和网线上网双重模式，还可以为接入的设备分配移动网络或有线网络。

除了硬件的升级之外，华为移动路由 Pro 在软件方面也进行了全新升级。为了关爱小朋友的健康成长，华为移动路由 Pro 的儿童上网保护功能也进行了全面升级。

新的儿童上网保护功能可以根据业务场景灵活控制上网时间，游戏、视频、社交、支付、安装应用和网址黑名单等功能均可以通过家长手机进行权限管理，确保小朋友的健康成长。

另一个重大软件升级点就是支持可视化智能诊断。不论是 SIM 卡侧还是 Wi-Fi 侧的网络使用故障，均可以通过这一功能实现一键诊断。此外，可视化智能诊断功能还支持用户自主编辑户型图，消费者可以在自家户型图中加入华为移动路由 Pro，判断路由器的实际 Wi-Fi 覆盖情况。

华为移动路由 Pro 还支持与华为 Wi-Fi 路由器通过 HarmonyOS Mesh + 组网来进一步扩展 Wi-Fi。

IT之家了解到，华为移动路由 Pro 标配版（含天际通流量卡，无套餐）售价 499 元，月包套餐版 598 元，年包套餐版 1098 元。