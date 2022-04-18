首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>通信

华为移动路由 Pro 发布：插卡上网，499 元起

2022/4/18 17:35:11 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 4 月 18 日消息，2020 年 9 月 10 日，华为推出了移动路由，支持插卡上网、双网双通、一碰连网等功能。时隔 1 年半，功能全面升级的华为移动路由 Pro 也正式将于 4 月 18 日开启预售，并于 4 月 28 日正式开售。

过去，华为移动路由仅仅销售设备，2021 年华为推出了华为移动路由天际通版和华为随行 WiFi 3 天际通版，将网络设备与流量卡相结合，为消费者提供全面的网络解决方案。

华为移动路由 Pro 也会搭配这款流量卡一同上市，消费者可以根据自己的需要灵活选择月享 2000GB 的月包套餐版或年包套餐版。

499元起 华为移动路由Pro发布：四种上网模式

华为移动路由 Pro 支持四种上网模式，包括移动网络转 Wi-Fi、移动网络转有线、有线网络转 Wi-Fi、有线网络转有线。

华为移动路由 Pro 相比华为移动路由，在网络性能方面也进行了大幅升级。其中，移动网络的理论峰值下载速度从 150Mbps 提升到了 300Mbps，Wi-Fi 理论速度也从单频 400Mbps 升级到了双频并发 1267Mbps。与此同时，消费者也可以接入更多的 Wi-Fi 设备，接入数量提升 1 倍。

此外，华为移动路由 Pro 依然配备了 4 个全千兆网口，并继续支持插卡上网和网线上网双重模式，还可以为接入的设备分配移动网络或有线网络。

除了硬件的升级之外，华为移动路由 Pro 在软件方面也进行了全新升级。为了关爱小朋友的健康成长，华为移动路由 Pro 的儿童上网保护功能也进行了全面升级。

新的儿童上网保护功能可以根据业务场景灵活控制上网时间，游戏、视频、社交、支付、安装应用和网址黑名单等功能均可以通过家长手机进行权限管理，确保小朋友的健康成长。

另一个重大软件升级点就是支持可视化智能诊断。不论是 SIM 卡侧还是 Wi-Fi 侧的网络使用故障，均可以通过这一功能实现一键诊断。此外，可视化智能诊断功能还支持用户自主编辑户型图，消费者可以在自家户型图中加入华为移动路由 Pro，判断路由器的实际 Wi-Fi 覆盖情况。

华为移动路由 Pro 还支持与华为 Wi-Fi 路由器通过 HarmonyOS Mesh + 组网来进一步扩展 Wi-Fi。

IT之家了解到，华为移动路由 Pro 标配版（含天际通流量卡，无套餐）售价 499 元，月包套餐版 598 元，年包套餐版 1098 元。

京东华为移动路由 Pro 全网通 双频 WIFI 千兆网口 插卡 4G 路由器  随身 WiFi 移动 WiFi 外置天线接口【2022 款】469 元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为移动路由华为

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用