再降价：魅族 17 手机 1689 元京东清仓 + 免息

魅族于 2020 年 05 月正式发布了魅族 17 系列新机，魅族 17 售价 3699 元起，配备骁龙 865 + 高刷旗舰屏 + 30W 快充。

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魅族 17 采用了一块 6.6 英寸三星定制 Super AMOLED 显示屏，分辨率为 2340*1080，支持 90 帧刷新率，100% 的 DCI-P3 色域覆盖以及视网膜色彩，局部峰值亮度高达 1100nit ，并且支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔，最大程度避免视觉入侵，屏占比高达 92.2% ，听音表现提升 30% 的第三代「双」・超线性扬声器也成功入驻窄边。

此外，魅族还针对屏幕打孔进行了贴心的设计，在微孔上，环形电量显示成为一个有趣又精致的视觉功能，你可以自由选择是否开启；在前置摄像头被调用时，微孔会闪烁一下，这将提醒你某些 App 在你不知情的情况下调用了前置摄像，保护你的隐私。

外观设计方面，魅族 17 采用了全平衡设计，50:50 重量平衡设计带来了更出色的手持体验，不但机身重量平衡，视觉上同样五环居中平衡；超过 20 层镀膜的次代机刻电镀工艺让后盖质感出众。魅族 17 带来了三种配色：松深入墨、十七度灰色，以及磨砂工艺的 AG 梦幻独角兽。

性能方面，魅族 17 配备主频达 2.84GHz 的高通骁龙 865 处理器，搭载的 Adreno 650 GPU 。同时，标配 8G + 128G / 256G UFS 3.1 高速闪存。内置 4500mAh 电池，支持 30W Super mCharge 快充，半个小时能充入 56% 电量。

摄像头方面，魅族 17 搭载 6400 万全场景四摄，分别是：6400 万像素 IMX686 主摄，ƒ/1.8 大光圈，等效焦距 26 毫米；1200W 景深镜头；500W 专业的微距镜头；800W 像素的 118° 超广角镜头，等效焦距 16mm，另外经典环形闪光灯也得到保留。此外，魅族 17 搭载了 2000 万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光。

其它方面，魅族 17 还支持 mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版、





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