马斯克：假设飞往火星需要 10 万美元，所有人都能承受

北京时间 4 月 18 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在德州超级工厂接受 TED 采访时表示，假设飞往火星的票价是 10 万美元，则几乎所有人都能承受。

未来几十年内，马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 计划在火星上建立一个自给自足的城市。在近日召开的 TED 大会上，马斯克就相关问题接受了 TED 大会创始人克里斯・安德森（Chris Anderson）的采访。

谈及火星之旅的价格，安德森问，票价是否可以低到几十万美元。马斯克回答说，价格点将在一定程度上取决于经济，但也需要让火星旅行足够负担得起，以吸引大约 100 万人到火星上建造城市。

马斯克说：“如果飞往火星需要 10 万美元，那么我认为，几乎每个人都可以通过工作赚到 10 万美元。如果想去，他们就可以去。”马斯克还补充说：“对于任何想去的人，我们都愿意为他们提供服务。”

有分析人士称，马斯克描述的情景，似乎是建立在人们出售房屋和其他资产的基础之上。

在采访中，马斯克还提到了其他可能的资金来源，比如由政府赞助或贷款。

马斯克之前曾预计，火星往返票价在 10 万美元至 50 万美元之间，最终将降至 10 万美元。

马斯克 2020 年曾表示，他希望在 10 年内建造 1000 艘 SpaceX 星际飞船，以便在 2050 年之前将 100 万人送上火星，并在那里建造一座城市。

后来，马斯克又暗示，人类有望在 2029 年登陆火星。去年 12 月，马斯克又称，SpaceX 最快将在 5 年内将人类送上火星，最晚 10 年内。