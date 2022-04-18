马斯克：我若成功收购推特，董事会薪水直接变 0 元

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）今日表示，如果他成功收购 Twitter，意味着公司将不再需要董事会，每年相当于为 Twitter 节省约 300 万美元费用。

今日早些时候，美国投资顾问公司 The Future Fund LLC 管理合伙人加里・布莱克（Gary Black）在 Twitter 上称：“让我指出一些显而易见的事情：如果马斯克将 Twitter 私有化，则董事会成员就不再有工作了。这是一份不错的兼职工作，他们（董事）的年薪为 25 万美元至 30 万美元。”

布莱克还列出了 Twitter 十多位董事（Twitter 联合创始人杰克・多西和现任 CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔等员工董事除外）2021 年的薪水，每人均在 25 万美元至 30 万美元之间。

对此，马斯克回复称：“如果我成功收购 Twitter，董事会成员的薪水将为 0，这相当于每年为 Twitter 节省约 300 万美元的费用。”

马斯克上周四宣布，计划以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter，为其估值约 434 亿美元。而就在此前的数日，马斯克宣布收购了 Twitter 逾 9% 的股份，成为其最大股东。

上周六，Twitter 正式启动了“毒丸”防御，以抵御马斯克发起的敌意并购。Twitter 称，董事会一致通过了这项为期一年的股东权利计划（毒丸计划），以使所有股东能够充分实现他们在 Twitter 投资的全部价值。

这也是自马斯克宣布收购计划以来，Twitter 准备对马斯克的第一个迹象。分析人士称，Twitter 董事会的这一激进举措，旨在阻止马斯克在公开市场上增持超过 15% 的股份，最终可能终结马斯克收购 Twitter 的计划。

Twitter 董事会担心的是，如果马斯克持有的股份超过 15%，他可能会间接对 Twitter 的发展方向行使重大权力，即使没有高管或董事职位。

马斯克已经表示，每股 54.20 美元的报价是他的最高报价，也是最后一次报价。如果该报价不被接受，他可能抛售所持 Twitter 股票，完全退出。