消息称微软 Win11 版本 22H2（太阳谷 2）将在今年 9 月完成正式发布版

IT之家 4 月 19 日消息，据 Neowin 报道，微软已经无意中确认，最近为 Windows 11 构建的预览版基本上就是为 Windows 11 的下一个主要功能更新版本 22H2 准备的，代号为 Sun Valley 2 （太阳谷 2）。微软此前发布了有关新设置菜单的页面，但是很快就删除了相关内容，因为可能意识到暴露了“SV2”参考，这基本上是“太阳谷 2 ”的缩写。

早些时候，泄露的脚本曾暗示 Windows 11 版本 22H2“功能完成”和“配置完成”的截止日期分别设置为 2 月 4 日和 3 月 4 日，因此预计不久之后，Insider 预览版将开始为新功能提供服务。

而就 Windows 11 版本 22H2 (SV2) 何时最终普遍可用而言，来自德国 Deskmodder 的一份新报告称，Windows 11 版本 22H2 将从 9 月中旬开始成为 GA（正式发布版或者稳定版），但据报道微软将在 8 月开始逐步推出 A / B 测试。

尽管微软官方论坛上的内测人士“JimWynne”也声称同样的事情，但传言并不是全新的。与此同时，另一位知情人士“RAJU.MSC.MATHEMATICS”表示，要晚得多需要到 11 月。

最初的 Windows 11 版本 21H2 于去年 10 月发布，因此微软也有可能在 2022 年 10 月发布版本 22H2。

另外，微软已经在为 Windows 11 版本 23H2（太阳谷 3）开发后续功能更新，此前在官方直播中留下了明显的提示。这也意味着 Windows 11 版本 22H2 可能不会太远了。