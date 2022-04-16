业内人士：索尼收购目标比小岛秀夫工作室“更大”

IT之家 4 月 16 日消息，年初时索尼 36 亿美元收购了 Bungie，当索尼 CEO 吉姆・莱恩表示收购不会停止，而最近因为《死亡搁浅》被加入到 PS 第一方游戏阵容的宣传横幅之中，让人以为索尼收购的就是小岛工作室。

IT之家曾报道，小岛秀夫本人昨日澄清被收购的猜想是误解，小岛秀夫工作室将一直作为独立工作室运营。对此，知名游戏爆料者 Jeff Grubb 表示索尼传闻中的收购目标比小岛工作室“更大”。

Jeff Grubb 表示：“如果你听说过索尼进行大规模收购的传闻，那肯定不是小岛的工作室 —— 至少据我所知不是。包括我在内，很多人都听到了这个消息。这不是一个随便说说的名字，它比小岛工作室规模更大” ，“我只知道，截至几周前，Xbox 和 Kojima Productions 的交易仍在进行中”。

但很可惜，可能是由于保密协议的原因。Jeff Grubb 并未指出比“小岛工作室规模更大”的收购目标是谁。

据悉，小岛秀夫 2005 年在科乐美创立了小岛秀夫工作室，推出了经典的《合金装备》系列游戏。2015 年与科乐美分道扬镳后，他将小岛秀夫工作室改组为独立工作室，由索尼 PlayStation 提供支持。

《消息称索尼即将宣布一项大型收购》

《小岛秀夫否认工作室被索尼收购，将一直独立运营》