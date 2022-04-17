《上古卷轴 Online》限时免费，即日起到至 4 月 26 日全平台可玩

IT之家 4 月 17 日消息，《上古卷轴 Online》官方现宣布，从即日起至 4 月 26 日，任何没有玩过本作的玩家都可以免费试玩，包括即将推出的资料片高岛（High Isle）的新序幕任务，支持 Steam、Xbox One、Xbox Series X、PS4、PS5 和 Stadia。

值得一提的是， Stadia 版本似乎“仅限于部分地区”可玩，而且 Xbox 玩家还需要 Xbox Live Gold（Xbox Game Pass Ultimate 和 Xbox Live Gold 免费周）才能玩。

此次免费试玩版的《上古卷轴 OL》与正常游戏没什么不同，试玩结束后你也可以购买以继承存档。基础游戏包括四个职业、23 个故事区、战区和联盟战争 PvP，以及晨风 DLC、沃登费尔区等。

“如果你还没有尝试过《上古卷轴 OL》，我们的免费游戏活动将持续到 4 月 26 日。”《上古卷轴 OL》在其官方推特帐户上宣布，“在免费游戏活动结束后，通过预购高岛合集继续你的冒险，并在 6 月立即访问基础游戏、之前的所有章节和高岛。”

IT之家了解到，《上古卷轴 OL》是由 ZeniMax Online Studios 开发的一款大型多人在线角色扮演游戏，是《上古卷轴》系列的首款多人在线游戏，于 2014 年 4 月 4 日正式发布。