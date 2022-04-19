英雄联盟多名 LDL 选手被终身禁赛

IT之家 4 月 19 日消息，此前，英雄联盟职业赛事纪律管理团队收到了前 LDL 选手刘一尘及张世杰违规的相关举报，以及 TES.C 战队上报的队内选手违规行为。随即英雄联盟职业赛事纪律管理团队成立专项调查小组，对涉案人员展开深入调查。英雄联盟职业赛事现将调查情况和处罚决定公布。

对刘一尘（ID: lilac）：处以 36 个月禁赛的处罚，由调查结束日起算，禁赛期至 2025 年 2 月 21 日结束；

对张世杰（ID: Ch1rry）：处以终身禁赛处罚，即刻生效。

对杨达（ID：Ylaht）、问家豪（ID：Novice）、及李幸家（ID：DT99）：予以终身禁赛处罚，即刻生效；

刘一尘（ID: lilac）在 2021 年的比赛中存在协助影响 LDL 比赛公平性的不正当行为，虽其未直接参与影响比赛公平性的行为，但仍已违反《英雄联盟发展联赛比赛规则》中第 11.1.1.1 条涉及假赛、第 11.2.5 条配合调查相关规则。

张世杰（ID: Ch1rry）在禁赛期间存在组织影响 LDL 比赛公平性的不正当行为，已违反《英雄联盟发展联赛比赛规则》中第 11.1.1.1 条涉及假赛相关规则。

根据案件事实、性质情节等，英雄联盟职业赛事纪律管理团队做出如下处罚决定：

对刘一尘（ID: lilac）：

处以 36 个月禁赛的处罚，由调查结束日起算，禁赛期至 2025 年 2 月 21 日结束；

禁赛期间不得以任何身份参与全球任何地区由腾讯、腾竞及 Riot Games 举办的职业及半职业比赛。

此外，LDL 官方将与各直播平台沟通，其禁赛期间不可在直播平台进行任何英雄联盟相关直播。

对张世杰（ID: Ch1rry）：

处以终身禁赛处罚，即刻生效；

即日起不得以任何身份参与全球任何地区由腾讯、腾竞及 Riot Games 举办的职业及半职业比赛。

此外，LDL 官方将与各直播平台沟通，其不可在直播平台进行任何英雄联盟相关直播。

TES.C 战队杨达选手（ID：Ylaht）存在影响 LDL 比赛公平性的不正当行为，已违反《2022 赛季英雄联盟发展联赛比赛规则》中第 11.1.1.1 条涉及假赛相关规则。

TES.C 战队问家豪选手（ID：Novice）参与非法组织的有关英雄联盟赛事的投注，已违反《2022 赛季英雄联盟发展联赛比赛规则》中第 11.3 条涉及赌博相关规则。

前 LDL 选手李幸家（ID：DT99）存在组织影响 LDL 比赛公平性的不正当行为，参与非法组织的有关英雄联盟赛事的投注，已违反《2022 赛季英雄联盟发展联赛比赛规则》中第 11.1.1.1 条涉及假赛、第 11.3 条涉及赌博相关规则。

根据案件事实、性质情节等，英雄联盟职业赛事纪律管理团队做出如下处罚决定：

对杨达选手（ID：Ylaht）、问家豪选手（ID：Novice）、及李幸家（ID：DT99）：

予以终身禁赛处罚，即刻生效；

即日起不得以任何身份参与全球任何地区由腾讯、腾竞及 Riot Games 举办的职业及半职业比赛。

此外，LDL 官方将与各直播平台沟通，其不可在直播平台进行任何英雄联盟相关直播。

在本次事件中，TES.C 战队第一时间主动上报联盟，并且积极配合联盟高效完成调查、及时提供有力证据，因此不予以处罚。希望所有俱乐部、选手、和召唤师们能继续帮助联盟共同监督，积极举报违规行为。