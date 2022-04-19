SA 调查：半数英国智能手机买家认为小米、OPPO 为一线品牌或正在攀升

IT之家 4 月 19 日消息，Strategy Analytics 的数据显示，2021 年 Q4，英国手机出货量为 730 万部，同比小幅增长 1%。苹果在英国四大手机运营商中保持着第一的地位，这主要得益于 iPhone 12 和 13 系列的强劲需求。在英国四大运营商中，三星落后于苹果。小米和 OPPO 巩固了自己的地位，受益于华为的退出。

Strategy Analytics 近期发布了小米、OPPO、 vivo、 荣耀、一加等中国品牌在英国消费者调研。该研究调查了消费者对进军英国市场的外国手机品牌的认知，品牌考量和购买意向。分析了当前智能手机和计划购买的智能手机的时间线，并对挑战品牌小米、OPPO、vivo、荣耀、realme、阿尔卡特以及市场领导者三星和苹果的品牌方向进行了分析。