知网回应被中科院停用：将继续向后者所属各院所提供正常服务

IT之家 4 月 19 日消息，今日，中国知网通过微信公众号发布《关于中国知网与中国科学院文献情报中心合作服务的说明》称，2021 年度协议期满后，为满足科研人员和广大师生的文献获取需求，中科院文献情报中心与知网商定延长订购服务至 3 月 31 日。

中国知网表示，在 4 月 1 日之后的过渡期间，知网延续了各项服务，未出现服务停止或中断的情况。知网也将继续向中科院所属各院所提供正常服务，直至 2022 年度协议签署并启动服务。

IT之家了解到，近日，一则“中科院因近千万的续订费用不堪重负停用中国知网数据库”的消息在社交媒体流传。对此，知网方面昨日回应称，上述消息“不属实”。

另据红星资本局此前报道，从多位中科院内部人士处证实了此事。4 月 17 日，中科院图书馆处某位负责落实此事的老师证实，网传的近“千万级别”续订费用和停用知网访问一事属实，中科院各大所正积极应对因停订知网带来的影响。“自 2022 年 4 月 20 日起，停用 cnki 数据库。以后会用万方和维普替代，查不到的文献可以用文献传递等方式。”

以下为《关于中国知网与中国科学院文献情报中心合作服务的说明》全文：

长期以来，中国知网与中国科学院文献情报中心紧密合作，共同致力于文献信息保障服务。为回应社会关切，现就双方合作服务情况作如下说明。

一、自 1997 年起，知网即开始为中科院所属院所分别提供系列数据库服务。2008 年起，知网与中科院文献情报中心深入合作，由中科院文献情报中心统一集中采购知网期刊、博硕士论文等数据库，服务于中科院所属各院所。知网始终与中科院文献情报中心精诚合作，为中科院的研究与教学工作提供了良好的保障服务。

二、2022 年，中科院文献情报中心对包括知网数据库在内的国内外部分数据库的采购模式进行了调整，由统一集中采购模式转变为有需求院所组团联合采购模式。经过友好协商，调整知网数据库订购模式的工作正在有序推进中，由各院所选择订购内容，计划在近期完成组团工作、签署协议并启动 2022 年度服务。

三、2021 年度协议期满后，为满足科研人员和广大师生的文献获取需求，中科院文献情报中心与知网商定延长订购服务至 3 月 31 日。在 4 月 1 日之后的过渡期间，知网延续了各项服务，未出现服务停止或中断的情况。知网也将继续向中科院所属各院所提供正常服务，直至 2022 年度协议签署并启动服务。

四、未来，知网将不断加强技术创新，提高服务能力，保证服务质量，为每一个科学工作者和广大师生提供更加全面、优质的文献保障服务。

特此说明。

同方知网（北京）技术有限公司

2022 年 4 月 19 日

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