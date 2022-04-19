NASA 拍到洞察号火星探测器，被灰尘所覆盖

IT之家 4 月 19 日消息，4 月 9 日 NASA 的火星勘测轨道器拍到了一张高清图像，图片中可以看到洞察号火星探测器被火星尘埃所覆盖，该探测器于 2018 年 11 月登陆火星。

该火星勘测轨道器的高分辨率成像实验（HiRISE）经常负责拍摄火星表面上的探测器的详细照片，洞察号火星探测器在 1 月份短暂地进入了安全模式，因为大量的灰尘覆盖了它的太阳能电池板，以至于洞察号几乎没有太阳能可用，不过后续电力生产已经恢复。

管理 HiRISE 的亚利桑那大学 4 月 15 日表示：“在像洞察号登陆区这样的地点进行长期的变化检测，能告诉我们灰尘如何在火星上移动，并帮助我们了解火星表面如何随时间演变。”

该机构在 2 月份的更新中说，预计电力只能持续到年中左右。"美国宇航局洞察号着陆器的太阳能电池板正在产生几乎与 [1 月] 风暴之前一样多的电力。这一电力水平应能使着陆器继续进行科学操作，直到夏天，" 更新说。

▲ 火星勘测轨道器拍摄的图片展示了洞察号在着陆后不久和 2022 年 3 月的情况

2018 年登陆红色星球的洞察号，由于其双太阳能电池板上的灰尘堆积，已经在降低功率的情况下工作了一段时间。工程师们在 2021 年通过在面板上淋沙子，设法清除了单个面板上的一些灰尘。

去年，美国宇航局警告说，电力供应的减少有时可能会在 2022 年结束洞察号的运作。使这个问题更加复杂的是火星的自然轨道周期，2021 年，该行星达到了与太阳的最大距离，减少了可用的太阳能，尘埃活动的季节性周期也正在回升。

IT之家了解到，洞察号探测器设计寿命为一个火星年（687 个地球日），其重点是了解火星的内部，特别是通过观察被称为火星地震的红色星球的震荡。