AMD 发布锐龙 PRO 6000 系列移动处理器：更高能效比，更强安全性

在今年年初，AMD 正式发布了基于 Zen3 + 架构和 6nm 制程工艺的锐龙 6000 系列移动处理器，不仅大大提高了能效比，内置显卡也升级到全新的 RDNA 2 架构，GPU 性能也得到了大幅提升。

而在最近，AMD 发布了同样基于 Zen3 + 架构的锐龙 PRO 6000 系列处理器，这类处理器不仅有着出色的性能，还具有先进的安全功能，可管理性和可靠性，自然更适合有远程管理和敏感数据保护需求的企业级用户。那么锐龙 PRO 6000 系列移动处理器具体升级在哪里呢？与锐龙 6000 系列移动处理器又有哪些差异呢？AMD 使用了哪些技术来改善专业用户的使用体验呢？在本文中我们就根据已有的资料来解析一下。

我们先来看下 AMD 锐龙 PRO 6000 系列移动处理器的基准参数，基本延续了锐龙 6000 系列移动处理器的产品分布，都拥有 45W 的 H 系列，35W 的 HS 系列，28W 的 U 系列。其中 H 系列产品主要面向内容创作平台以及移动工作站，U 系列产品主要面向的是高端轻薄笔记本市场。在大部分基础核心参数上，AMD 锐龙 PRO 6000 系列移动处理器都与同等级的 6000 系列保持一致，唯一有差别的地方是锐龙 9 PRO 6950H 和锐龙 9 PRO 6950HS 的最高加速频率略低 0.1GHz，为 4.9GHz。

更亮眼的提升是内置的 GPU，锐龙 PRO 6000 系列移动处理器同样采用了与 PS5、Xbox Series X 等次世代主机们同款的 AMD RDNA 2 架构，高端型号的 GPU 核心数升级到 12 核，配合 DDR5 内存带来的更高带宽，理论性能有了近翻倍的提升。

更强的 GPU 意味着在专业级的 3D 渲染软件中能带来更好的表现，在科学计算中也能提供更高的算力，再加上全新的 ZEN 3+ 架构和更高的单核频率，在跑分软件中的理论成绩有了最高 30% 的提升，无疑这次的 AMD 锐龙 PRO 6000 系列移动处理器更适合专业级用户使用了。

得益于综合性能的提升和专门的优化，锐龙 PRO 6000 系列在企业用户最常使用的 Office 三件套和在线会议软件中，相比于目前最新的 Alder Lake 酷睿 i7 处理器有了最高 17% 的领先优势（基于 UL PROcyon 测试软件）。

相比于更高的峰值性能，续航显然是企业级用户们更关注的点。而锐龙 PRO 6000 系列在性能和续航两方面都毫不妥协。设计之初在续航上就有更精进的追求，加之处理器采用了业界更先进的 6nm 工艺制程，能效比有了显著的提升，最高甚至可以实现 29 小时的连续视频播放。

在视频会议类软件中，相比英特尔 Alder Lake P28 系列处理器，续航时间有了最高 45% 的优势。

在 CPPC 协同功耗性能控制技术、PC6 Restore 和全新电源功耗管理架构的加持下，锐龙 PRO 6000 系列是锐龙有史以来续航表现最优秀的移动处理器（基于 MobileMark 2018)。

当然，专业用户们需要的不仅仅是强劲的性能和持久的续航，数据保护也是很重要的一环，而这也是 AMD PRO 锐龙处理器的最大特性之一。AMD 锐龙 PRO 处理器内置了 6 层 AMD PRO SECURITY 安全功能，对企业数据进行层层保护，是从系统底层做起层层安防策略，同时还与微软和各大 OEM 厂商合作，对于 Windows 11 Pro 专业版有着更好的适配度。

企业用户还有一个很需要的特性，就是统一管理性。AMD 锐龙 PRO 6000 系列移动处理器拥有集成到 CPU 中的专用处理器，可用于增强其无线可管理性，无论是在网络内管理还是通过终端管理工具进行云管理。它兼容 32+ 种广泛使用的基于开放标准 (DASH) 的配置，各种标准的企业都可以选用。

以上就是 AMD 锐龙 PRO 6000 系列移动处理器的一些改进了，据悉联想和惠普等 OEM 厂商已经发布了搭载新款锐龙 PRO 6000 系列移动处理器的商务本。其中将最先发布的是联想的 ThinkPad Z 系列，它搭载的这颗锐龙 7 PRO 6860Z 是定制型号，拥有更高的频率。新款 ThinkPad Z 整机采用再生铝，掌托由玻璃制成，A 面有“素皮”版本，重量仅为 1.25kg。屏幕方面，这款笔记本搭载 13.3 英寸 16:10 屏幕，屏幕边框极窄，屏占比达到 91.6%，最高可选 WQXGA 分辨率（2,560 x 1,600 像素）的 OLED 屏幕。

除了 ThinkPad Z 以外，后面还会有大量不同配置的产品上线，它们都搭载了专为企业级用户打造的 AMD 锐龙 PRO 系列移动处理器，其中有些型号也会搭载新推出的锐龙 PRO 5000 系列处理器，以满足不同规模企业的需求。