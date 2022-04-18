苹果 iPhone 14 / Pro / Max 机模曝光，大屏双摄和小屏三摄你怎么选

IT之家 4 月 18 日消息，从之前的爆料来看，今年苹果将不会推出“iPhone 14 mini”，也就是说非 Pro 和 Pro 系列都是两款 6.1 英寸和两款 6.7 英寸的机型，预计命名为 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

对于 Pro 与非 Pro 的不同之处似乎主要是在芯片（类似 A16 和 A16 Pro）、屏幕方面，还不清楚影像方面会有多大区别，预计非 Pro 版的 iPhone 14 机型将继续采用刘海设计，而苹果则会在更贵的 iPhone Pro 系列上采用更具辨识度的打孔屏设计。

数码博主 @快评实验室 今日放出了一张图片，显示了四款不同的 iPhone 14 机模，每一款都有不同的特色。可能是由于消费者对大屏智能手机的喜爱，苹果也为对性能需求较弱的用户推出了 6.7 英寸的基础机型，希望可以卖出尽可能多的产品。

如下图所示，从小到大共有四款机型，后置镜头模组占据的比例相当大，而且苹果这四款新机卖点完全不同，但均采用了直边设计，与这一代 iPhone 保持一致。

除了意料之中的小屏双摄 iPhone 14 机型，还有大屏双摄的 iPhone 14 Max 以及小屏三摄的 iPhone 14 Pro，当然 iPhone 14 Pro Max 依然是绝对的机皇。

此外，从图不难看出，这一代的“Pro”版本采用的后置摄像头模组明显比非 Pro 版本更大（比当前版本增加约 5%，从宽 35.01mm 增加到 36.73mm，高从 36.24mm 增加到 38.21mm），所以四款机型中只有 iPhone 14 Max 一款看起来占比较小。

从之前的爆料来看，这一代的 iPhone 14 Pro 系列将升级为 4800 万像素 7P 广角镜头，而且底也更大，但也因此导致凸起厚度的增加（根据 Max Weinbach 的示意图，2022 款高端 iPhone 摄像头凸起 4.17mm，比 iPhone 13 Pro Max 厚 0.57mm），看起来十分具有辨识度，不管是前脸还是后脸。

根据之前的报道，新一代 iPhone 采用的 48MP 主摄将是一个 1/1.3 英寸的传感器，与 iPhone 12 Pro Max 的 1.7µm 相比，它只有 1.25µm 的单位像素面积。在光线不足的情况下，iPhone 14 Pro 将会像素多合一的技术实现更大的像素尺寸以实现更好的拍摄效果。

当然，虽然 iPhone 14 Max 芯片可能会与 iPhone 14 相同，但想必电池和屏幕分辨率有望得到提升，但不知道能不能采用 iPhone 14 Pro Max 同款电池和屏幕。

值得一提的是，此前有消息称 iPhone 14 Pro 屏幕将由三星显示独家供应，iPhone 14 有京东方、三星、LG 显示三家供应商，而 iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max 可能都是三星、LG 显示供应，所以不排除两者采用同款屏幕的可能，虽然几率有限。

芯片方面，天风国际分析师郭明錤此前表示，iPhone 14 系列中，只有两款 Pro 型号会升级到 A16 处理器（或 A16 Pro），iPhone 14 和 iPhone 14 Max 仍将搭载 A15（满血版 A15，或 A16）。

对此，郭明錤解释道，虽然台积电的高端工艺供应紧张，但他认为这更像是一个市场营销方案，更便宜的 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 采用 A15 芯片可降低成本压力，并与两款 Pro 机型（iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max）实现更多差异化。

除此之外，郭明錤还透露，四款新机型都可能配备 6GB RAM，区别在于 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 采用 LPDDR 5，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 采用 LPDDR 4X。

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