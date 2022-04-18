苹果 iPhone 14 系列更多原理图泄露：iPhone 14 Pro / Max 后置巨大相机模组，mini 版被终结

IT之家 4 月 18 日消息，据 phoneArena 报道，今年的高端苹果 iPhone 机型 6.1 英寸 iPhone 14 Pro 和 6.7 英寸 iPhone 14 Pro Max 将采用新设计，而标准机型 6.1 英寸 iPhone 14 和 6.7 英寸 iPhone 14 Max ，将沿用此前设计。微博博主 @宇宙奥特机 近期发布配件制造商发送给他们的粗略原理图，虽然它们没有显示整个精细设计，但这些图片来证实之前的一些传言。

首先，在市场表现惨淡之后，苹果已经终结了 iPhone mini 型号，并将用非 Pro Max 型号取代它，该型号将高于入门级型号。

这些图像似乎证实的另一件事情是，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 将有相当大的摄像头凸起。由于传闻新的 48MP 摄像头传感器将取代 12MP 传感器，因此摄像头凸起的尺寸明显增加。

尽管这种更高分辨率的传感器可以进一步提升 iPhone 作为最佳拍照手机之一的声誉，但它将比所取代的传感器大 35%，并且将超过 7P 镜头的高度也可能增加 5% 到 10%。

iPhone 14 和 14 Max 将配备相对较小的摄像头凸起，与配备三个摄像头的 Pro 变体相比，它们预计将搭载双摄像头系统。

这些图像中没有准确描绘出手机的显示屏，但幸运的是有很多迹象可以推测。据称，iPhone 14 Pro 型号将具有药丸和单打孔而不是刘海凹槽，并且只有这些型号预计将具有 120Hz 刷新率屏幕，将从三星和 LG 采购。iPhone 14 Pro 系列也有望在更先进的 A16 Pro 芯片上运行。

iPhone 14 和 14 Max 型号预计将保持刘海凹槽，它们也可能保留搭载 A15 Bionic 芯片，尽管苹果可能会进行一些更改并将其重新命名为 A16 Bionic。

iPhone 14 新阵容还可能具有卫星联网功能，并且可以提供比当前手机更大的基本内存。

《消息称苹果 iPhone 14 / Pro 和未来 Apple Watch 将支持卫星网络连接，用于 SOS 求救 / 紧急短信》