曝苹果 iPhone 14 / Pro 发布后，iPhone 11 / mini 型号将被停产或淘汰

IT之家 4 月 18 日消息，据 phoneArena 报道，苹果在去年推出 iPhone 13 系列后停产了 iPhone 12 Pro 和 iPhone XR，LeaksApplePro 一份新报告称，苹果可能会在 9 月发布 iPhone 14 系列后停产 iPhone 11。

苹果在 2020 年停产了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款 iPhone 11 手机。

苹果尚未最终确定这一决定，它将在很大程度上取决于 iPhone SE 3 5G 手机。

iPhone SE 2022 上个月问世，虽然它配备了新的 A15 仿生芯片并提供 5G 连接，但由于其老式设计，被证明吸引力欠佳。这款手机的起售价为 429 美元，苹果公司不希望其销售被其中一款旧型号蚕食。

iDrop News 表示，在 iPhone SE 3 推出后，对 iPhone 11 的需求有所上升，这可能是因为人们宁愿多花 70 美元购买外观更好、配备两个摄像头和相当快的芯片的手机，而不是购买现在支持并非刚需 5G 网络的 iPhone SE 3。

起售价 699 美元的 iPhone 12 可能不会停产，因为至今表现良好，而且据称制造成本也更低。这家库比蒂诺巨头在发布 iPhone 14 系列后可能会将价格降至 599 美元。目前尚不清楚 iPhone 12 mini 是否还会继续存在。该报告还称，iPhone 13 将继续销售。

iPhone 14 系列可能会在今年 9 月发布，考虑到 Pro 型号最终将放弃缺刘海凹槽屏幕以采用更现代的设计，并且还将获得新的相机硬件，这可能会使它们比目前的 iPhone 13 Pro 系列更受欢迎。

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