Netflix 十年风光终于碰壁，订阅用户基础或会加速流失

经历十年极速增长、彻底颠覆好莱坞之后，Netflix 撞到了南墙。

这家流媒体公司周二公告称，第一季度损失了 20 万用户，是 2011 年以来首次流失订户。Netflix 还预计，当前第二季度将再失去 200 万用户，成为该公司上市以来最糟糕的一年。

投资者、分析师和好莱坞高管对该公司今年开局低迷已有心理准备，但华尔街仍预计 Netflix 将增加 250 万用户。Netflix 股价今年已下跌超过 40%，上述报告发布后，在盘后交易中一度下跌 24%，至 265.11 美元。

Netflix 管理层指出了四个原因，包括账号共享的盛行和同行竞争的加剧。该公司表示，在 2.216 亿付费订户之外，还有 1 亿家庭使用其服务但不交钱。该公司正在尝试让这些观众注册的方法。

“如果计入大量共享账号的家庭，我们的家庭渗透率相对较高，再加上竞争，对我们的收入增长构成阻力，”管理层在给股东的一封信中写道。

这一结果将影响所有大型娱乐公司。在看到千百万用户放弃付费电视而转向流媒体之后，美国娱乐巨头纷纷合并重组，在流媒体领域与 Netflix 展开竞争。投资者鼓励这一战略转变，买入了迪士尼（131.9， 4.13， 3.23%）等大力发展流媒体业务的公司股票。

Netflix 此前曾预计第一季度用户增长 250 万，大致与华尔街的预期相符。对于当前第二季度，分析师们预计订户增加 243 万。

在美国之外，Netflix 仍然遥遥领先于大多数竞争对手，是全球最大的流媒体服务公司。该公司认为，可以通过推出更好的节目来吸引新客户，并找到更多方法向现有用户收费，以摆脱当前困境。华尔街是否相信他们，有待观察。

Netflix 第一季度营收增长 9.8% 至 78.7 亿美元，逊于分析师预期。不过，3.53 美元的每股收益大大高于分析师预期的 2.91 美元。

Netflix 预计本季度营收增长 9.7% 至 80.5 亿美元，每股收益 3 美元。华尔街的预测则是营收 82.3 亿美元和每股收益 3.02 美元。