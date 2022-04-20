三星 LCD 产线加快转换至 OLED 产线，A4-2 线预计 Q3 开始运营

三星显示去年年初关闭的 LCD 工厂 A4-2 线（L7-2）正在转换为第 6 代 OLED 生产线，公司已从第一季度开始引进显示加工设备，预计将在第三季度开始运营。

据 ETNews 报道，三星显示对该厂的投资额约为 1 万亿韩元，计划通过新的 OLED 生产线，将第 6 代 OLED 面板的年生产能力增加 18 万块，预计将给显示器行业带来暖风。

A4-2 工厂更像是补充投资，而不是新建工厂。三星显示的投资是为了用新技术消除 A3、A4 等第 6 代 OLED 工厂之间的质量差异。三星显示正在开发具有触摸一体机的 A3・A4、LTPO 等技术。因此，现有的第 6 代 OLED 制造能力下降。

设备业界对三星显示扩大 OLED 投资表示欢迎。在显示面板企业的大规模投资沉寂了一段时间后，预计从 A4-2 开始，设备投资将正式开始。A4-2 工厂每年可确保 18 万块面板的额外产量。如果追加订单，预计将出现与此次追加投资类似的大规模设备订单。

三星显示根据移动设备 OLED 的需求和市场状况，灵活决定追加投资。一些显示器设备制造企业也在为三星显示投资 A5（暂称）工厂做准备。据悉，A5 工厂将安装第 6 代 OLED 或新的第 8 代生产线。三星显示尚未确定其工厂标准。