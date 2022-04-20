每小时可拆解 200 部 iPhone，一条视频带你了解苹果拆解机器人 Daisy 工作过程

4 月 20 日上午消息，早在 2018 年，苹果公司就推出了“Daisy” ，一种能够拆卸 iPhone 并回收设备部件的新型机器人。

一位 YouTuber Sara Dietschy，受邀参观了苹果公司在得克萨斯州回收设备的设施 ——Daisy 机器人。苹果此前曾表示，Daisy 是专门为拆解 iPhone 而开发的，该机器每小时最多可拆解 200 部 iPhone，一个 Daisy 机器人每年可以回收多达 120 万部 iPhone。人们只要将 iPhone 放入机器中，它就会开始自行将所有组件从设备中取出。

▲ iPhone 零部件

Daisy 共有四个不同的模块来分隔 iPhone 部件及其不同的材料。

第一个模块负责移除显示屏，而第二个模块将电池与设备分开。由于电池粘在 iPhone 的背面，机器人使用“一大股真正的冷空气”来松开粘合剂。然后，第三个模块从手机上卸下螺丝，模块 4 将所有组件和部件放在传送带上，以便人们可以将它们分拣到大箱子中。

这样苹果就可以从旧设备中回收金属和塑料，并用它们来生产新设备。

Daisy 其实并不是苹果的第一款拆装机器人。Daisy 起源于 Liam，这是苹果公司于 2016 年推出的一款机器人，也是为了拆解 iPhone 而设计的。但 Liam 机器人更大更复杂，于是苹果公司就开发了设计更紧凑且更高效的机器人 Daisy。