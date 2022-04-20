苹果计划推出 4 月国际舞蹈日 Apple Watch 活动挑战赛，可获得特别奖章和贴纸

IT之家 4 月 20 日消息，苹果计划在 4 月 29 日星期五庆祝国际舞蹈日，并且举办 Apple Watch 活动挑战赛。活动挑战赛将在活动前几天作为通知显示在 Apple Watch 上。

为了获得国际舞蹈日奖章，苹果将要求 Apple Watch 用户在 4 月 29 日进行 20 分钟或更长时间的舞蹈锻炼。

“是时候开动了！通过在 4 月 29 日国际舞蹈日进行 20 分钟或更长时间的舞蹈锻炼来获得此奖项。使用 Workout 应用或任何将锻炼添加到健身的应用进行记录。”

在适当的时间成功完成舞蹈锻炼的 Apple Watch 用户将解锁 Fitness 应用中的奖章以及可在消息和 FaceTime 应用中使用的动画贴纸。

挑战赛可以通过独立的舞蹈动作或使用 Apple Fitness+ 中的舞蹈动作来完成。苹果健身订阅服务有可以满足要求的舞蹈类别。Apple Fitness+ 价格为每月 9.99 美元或每年 79.99 美元。

国际舞蹈日是苹果每年举办的 Apple Watch 活动挑战赛之一，将在 4 月 22 日地球日活动挑战赛一周后举行。

《苹果 Apple Watch 推出 4 月地球日活动挑战赛，可获得特别奖章和贴纸》