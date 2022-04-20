最新运营商调查显示：苹果 iPhone SE 3 5G 手机销量令人失望，很多人甚至不知道该机已发布

IT之家 4 月 20 日消息，据 9to5 Mac 报道，几位分析师最近表示，苹果新款 iPhone SE 3 5G 手机的销量低于该公司的预期。现在，研究公司 Wave7 的一份新报告证实了这些分析师，新数据基于美国各地运营商商店的调查。

正如 PCMag 报道那样，Wave7 对美国各地的运营商商店进行了一项调查，发现 iPhone SE 3 的需求“今年比之前的 iPhone SE 要弱”。与 Wave7 交谈的 56% 的运营商代表证实了这一点，而只有 8% 的代表表示需求更加强劲。

一位与 Wave7 交谈的 Verizon 代表表示，“没有多少人知道”新 iPhone SE 3 甚至已经发布。这家研究公司将此归因于苹果没有为这款低成本设备做广告，称它“不知道该设备有打过任何电视、收音机、户外或平面广告”。

苹果公司的 YouTube 频道仅包含一个专注于 iPhone SE 3 的视频，该视频与该公司在 3 月 8 日的“高能传送”特别活动中播放的视频相同。此后，苹果公司没有分享任何其他专门的 iPhone SE 3 视频，尽管在新 iPad Air 甚至 Apple Card 上有共享视频。

除了缺乏意识之外，一些商店代表表示，客户可能会因 iPhone SE 3 的较小尺寸而被推迟。iPhone SE 3 仅有 4.7 英寸显示屏，是苹果销售的最小屏幕尺寸的 iPhone。

在美国，苹果在 Metro、Boost 和 Cricket 等预付费运营商方面取得了一些成功。Wave7 表示，虽然苹果在预付费市场的份额“较低”，但客户开始选择 iPhone SE 3 和 iPhone 11 等设备，而不是一些安卓同类设备。

其他一些报告也表明，iPhone SE 3 的需求低于苹果的预期。例如，郭明錤报告称，已将出货量预估从 2500 万至 3000 万降至 1500 万至 2000 万台。