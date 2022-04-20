微软 Win11 独家测试“语音清晰度”功能，Surface Laptop Studio 首发搭载

IT之家 4 月 20 日消息，据 Windows Latest 报道，在混合办公活动期间，微软宣布了 Windows 11 的新功能，包括文件资源管理器标签以及提高 Microsoft Teams 或 Skype 等应用程序语音清晰度的新方法。此功能被称为“Voice Clarity”（语音清晰度），目前仅适用于部分 PC 设备，但预计未来几个月将在更多硬件上推出。

Microsoft Teams 最引人注目的新功能之一是其降噪功能。Teams 使用其 AI 和 ML 驱动的噪音消除功能来阻止周围世界的声音，因此用户可以轻松专注于会议。

微软希望通过语音清晰度为 Windows 11 添加类似的功能。与嵌入到 Teams 应用程序中的降噪不同，微软新语音清晰度功能适用于操作系统级别，旨在以更高的带宽捕获音频的整个频谱。

它还使用高级回声控制来减少背景噪音，因此 Teams 或 Skype 中的人可以清楚地听到彼此的声音。语音清晰度还依赖于硬件来集成来自多个麦克风的信号。

在活动期间，微软表示语音清晰度仅适用于 Surface Laptop Studio。然而，这种先进的处理能力也可能适用于更多 PC 设备。

目前，它仅适用于 Surface Laptop Studio，并在最新的固件更新中推出。

与活动期间宣布的其他以会议为中心的功能不同，语音清晰度不需要神经处理单元 (NPU)。Surface Laptop Studio 没有 NPU，因此可以肯定地说语音清晰度将会出现在更多非 NPU 的设备上，但我们不知道它何时会出现在非 Surface 产品上。

微软在其支持文档中指出，“语音清晰度是 Windows 11 独有的，* 目前可在 Surface Laptop Studio 上使用。”

当然，用户需要更新的硬件才能充分利用语音清晰度功能。

活动中宣布的其他功能，例如标签式文件资源管理器、上下文建议和更好的专注助手，也不需要对现有配置进行任何更改。

但是，支持眼部校正、背景模糊和自动取景等功能将需要 NPU，并且只有联想 ThinkPad 等现代设备才能使用。