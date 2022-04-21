马斯克：特斯拉将于 2024 年生产无方向盘和踏板的新型自动驾驶出租车

IT之家 4 月 21 日消息，在 2022 年第一季度的财报电话会议上，埃隆-马斯克分享了关于特斯拉新的 Robotaxi（自动驾驶出租车）车辆的一些细节。这款新车不会有方向盘或踏板，因为它将完全使用特斯拉的完全自动驾驶（FSD）软件来驾驶。

“我们还在开发一种新的车辆，我在特斯拉得州超级工厂（GigaTexas）的开幕式上提到过，这是一种专门的 robotaxi，对自动驾驶进行了高度优化，这意味着它不会有方向盘或踏板，”马斯克在最新的收益电话会议上说。

马斯克补充说：“围绕着它有许多创新，我认为这些创新是相当令人兴奋的。它正试图实现最低的每公里成本，我认为这将是一个非常强大的产品。”

马斯克估计，乘坐自动驾驶出租车的成本将低于一张有补贴的公交车票。特斯拉的目标是到 2024 年实现其专用自动驾驶出租车的批量生产。该公司计划在明年某个时候举行新的自动驾驶出租车的揭幕仪式。

马斯克认为，自动驾驶出租车队将在未来大大推动特斯拉的增长。

IT之家了解，最近 Ark 投资管理公司预测，到 2026 年，特斯拉的自动驾驶出租车队可以产生 486 亿美元的年收入。特斯拉的自动驾驶出租车业务可以贡献其预期价值的 60%。如果特斯拉成功推出其自动驾驶出租车队，到 2026 年，特斯拉股票的价值将达到 4600 美元。

自动驾驶出租车队的推出将取决于特斯拉的 FSD 软件开发，由于自动驾驶出租车将没有方向盘和踏板，FSD 将需要充分完善。