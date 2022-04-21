vivo X80 系列预热：全球首发索尼 IMX866 RGBW 大底传感器

IT之家 4 月 21 日消息，vivo X80 系列新品发布会将于 4 月 25 日 19:00 举行，今天官方再次对新机预热，新机将全球首发 Sony IMX866 RGBW 大底传感器，还有 vivo 蔡司联合研发的蔡司 T * 光学镜头。

根据 @数码闲聊站 此前爆料，vivo X80 后置 3 摄，搭载 50MP 主摄（IMX866，微云台防抖）+12MP 超广角 + 12MP 人像长焦（2X 光变）。IMX866

这款传感器将采用 RGBW 设计，并且拥有原生 16:11 的 1/1.49 寸大面积。具备多重拍摄比例，由于传感器不同于常用的拍摄比例，vivo X80 在拍照时会取 4:3 的范围，使用的传感器对角线尺寸约为 1/1.56 寸，在录像时则会使用完整的传感器面积，并且会主打蔡司录像功能。

据博主 @数码闲聊站 此前透露，vivo X80 Pro 的后置镜头模组由一颗 5000 万像素三星 GNV 1/1.3"f / 1.57 主摄、一颗 4800 万像素 IMX598 1/2" 超广角、一颗 1200 万像素 IMX663 1/2.9"2X 微云台人像和 800 万像素 Hi847 5X 潜望式长焦组成。三星 GNV 则是三星 GN1 的定制升级款，拥有 1/1.3" 大底。

IT之家了解到，vivo X80 系列还将搭载自研影像芯片 V1+，该芯片是 V1 的升级版，采用 4nm 工艺，既是专业影像芯片，又是显示性能芯片，将以兼容性与功能性的全面提升。此外，vivo X80 系列还提供骁龙 8 和天玑 9000 双版本。