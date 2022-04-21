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戴尔发布多款 AMD 锐龙游戏本 / 台式机，可选 R9 6980HX / R7 5800X3D 处理器

2022/4/21 18:01:59 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 4 月 21 日消息，据 Tom's Hardware 消息，戴尔发布了两款搭载锐龙 6000 的 Alienware 笔记本电脑和一款搭载锐龙 6000 的戴尔 G15 笔记本电脑。新款 Alienware Aurora 台式机配备 R7 5800X3D 处理器。

Alienware m15 R7 和 m17 R5 分别搭载 15 英寸和 17 英寸屏，可选最高 R9 6980HX 处理器和 RX 6850M XT 显卡，最高可选 64GB DDR5 内存和 4TB SSD，售价 1499 美元（约 9623.58 元人民币）起。

戴尔 G15 游戏本最高可选 R9 6900HX 处理器，显卡最高可选 RTX 3070 Ti，售价 899 美元（约 5771.58 元人民币）起。

新款 Alienware Aurora 台式机配备最新发布的 R7 5800X3D 处理器，还可选 R9 5950X 型号，显卡最高可选 RX 6900 XT 和 RTX 3090，最高可选 128GB 内存和 4TB SSD，售价 2949 美元（约 18932.58 元人民币）起。

IT之家了解到，目前，外星人在国内上架了 RTX 3060 和 RTX 3070 Ti 配置的 m17 R5 游戏本，售价 15499 元起。

京东外星人（alienware） 全新 m17 17.3 英寸电竞游戏笔记本电脑可选 R9 1261: R7 八核 / 16G / 3060/165H 官方标配 15499 元直达链接
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关键词：戴尔外星人

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