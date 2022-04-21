惠普发布 Spectre x360 / 星 x360 触控变形本 5G 版

IT之家 4 月 21 日消息，据英特尔官方消息，英特尔与中国移动、惠普、联发科技（MediaTek）共同发布全国首批获得工信部 5G 入网许可证的惠普 Spectre x360 14 寸可触控变形本 5G 版，以及惠普星 x360 14 英寸可触控变形本 5G 版。

IT之家了解到，该系列笔记本成为中国大陆最先获得工信部 5G PC 入网测试认证（5G 入网许可证）、并获得中国移动终端公司 5G PC 多形态终端产品入库测试认证的 5G 笔记本产品。新品搭载英特尔 5G 5000 解决方案，用户只需插入 SIM 卡就能立即接入 5G 网络，在远程会议、线上协作，或进行云游戏、观看高清直播等场景中享受现代互联 PC（Connected Modern PC）带来的全新体验。

英特尔表示，5G PC 是在 PC 系统方案（x86 CPU、GPU、内存、存储、软件应用等）的基础上，增加了 5G 连接功能，其中包含 5G 调制解调器（Modem），实现 PC 接入 5G 网络，并实现全天候无缝衔接的网络连接功能，来提高用户的移动应用体验。

惠普 Spectre x360 14 英寸可触控变形本 5G 版，以及惠普星 x360 14 英寸可触控变形本 5G 版这两款 5G PC 在中国移动广州 5G SA（Stand-Alone）现网接入，实时地体验中国移动咪咕游戏，用户体验顺畅。在 2022 年 4 月 12 日，工信部正式为惠普这两款 5G PC 颁发了入网许可证，为推向商用市场提供了合法准入。

配置方面，惠普 Spectre x360 14 英寸可触控变形本 5G 版搭载第 11 代英特尔酷睿移动处理器。惠普星 x360 14 英寸可触控变形本 5G 版搭载配备英特尔锐炬 X 显卡的第 11 代英特尔 酷睿 i5 处理器。

目前，官方暂未公布新款笔记本的售价。