索尼宣布旗舰级回音壁 HT-A7000 升级支持 360 空间音频技术

IT之家 4 月 21 日消息，据索尼官方消息，旗舰级回音壁 HT-A7000 迎来固件升级，搭配使用后环绕音箱，用户即可享受索尼 360 空间音频技术的沉浸逼真环绕音场。同时，供选配的后环绕音箱除在售的 SA-RS3S 之外，新品 SA-RS5 也将在中国大陆地区发布。

索尼表示，索尼为用户逐步构建出 360 空间音频技术全阵容，将不断创新的音频技术赋予不同的产品形态。该技术阵容中，首先是 360 临场音效（360 RA）技术 ，从音源格式上对声音进行混音制作，采用索尼基于对象的空间音频技术，为用户带来如临现场的音乐内容体验；其次，以可穿戴的私人影院索尼 SRS-NS7R 为例，该产品所搭载的 360 临场音效私人定制（360 SSP）技术，通过手机应用程序 360 SSP App（360 Spatial Sound Personalizer App）拍摄耳朵的图像，即可基于听力特征等信息生成听力配置文件，在用户耳边理想聆听位置生成幻象扬声器，营造更具沉浸感的杜比全景声音效体验。

另外，于 2021 年 10 月亮相于索尼旗舰级家庭影音系统 HT-A9 的 360 空间声场映射技术（360SSM），利用所处空间墙壁和天花板的声音反射，在理想聆听位置创造出多个幻象扬声器，营造出沉浸式广阔音场。用户不需要精确摆放音箱位置，便可轻松享受影院级环绕音效。同期问世的索尼旗舰级回音壁 HT-A7000，于近日迎来固件升级实现 360SSM 功能，配合使用后环绕音箱（SA-RS3S 或新品 SA-RS5），可感受理想聆听位置多个幻象扬声器的空间环绕音场。

IT之家了了解到，索尼 HT-A7000 是索尼的旗舰回音壁，售价 9400 元。