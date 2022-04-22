技嘉游戏本曝光英特尔 i9-12900HX 处理器：16 核 24 线程，达到 i9-12900K 规格

IT之家 4 月 22 日消息，据 VideoCardz 消息，技嘉官网公布了 AORUS 17X 游戏本，确认搭载英特尔尚未发布的 i9-12900HX 处理器。目前，该页面也被删除。

如上图所示，这款笔记本搭载了 i9-12900HX 处理器，根据之前的爆料，这款处理器拥有与桌面 i9-12900K 相同的规格，即 8 大核 + 8 小核，共计 16 核 24 线程，最高 5GHz，基础功耗 55W。此外，这款笔记本配备了 RTX 3080 Ti 独显。

IT之家曾报道，日前，戴尔新款 Precision 7770/7670 曝光了英特尔尚未发布的 12 代酷睿 HX 系列处理器，包括以下型号：

i5-12600HX（vPro）：12 核 16 线程，最高 4.6GHz

i7-12800HX：16 核 24 线程，最高 4.8GHz

i7-12850HX（vPro）：16 核 24 线程，最高 4.8GHz

i9-12900HX：16 核 24 线程，最高 5GHz

i9-12950HX（vPro）：16 核 24 线程，最高 5GHz

预计英特尔将在 5 月发布新款 HX 系列处理器。