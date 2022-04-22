vivo S15 曝光：搭载骁龙 870、4700mAh 电池 + 80W 快充，8.54mm 厚

IT之家 4 月 22 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日透露，即将发布的 vivo S15 标准版采用了 6.62 英寸 2400*1080 分辨率 120Hz 刷新率 OLED 屏，居中单孔直屏 + 直角中框，搭载骁龙 870 芯片，配备 12GB 运存，还有 64MP 主摄，内置 4700mAh 双电芯大电池，支持 80W 闪充，厚度为 8.54mm。

他还表示，vivo S15 Pro 将采用前置双摄像头，这意味着 vivo S15 Pro 可能会延续上一代的刘海屏方案，大约在下个月中旬发布。IT之家了解到，目前 vivo S15 Pro 已经获得入网许可，机采用 6.62 英寸 OLED 屏幕。

从之前的入网信息来看，vivo S15 型号为 V2199A，而 vivo S15 Pro 型号为 V2203A，搭载联发科天玑 8100 处理器，6.62 英寸 OLED 屏幕，后置 50MP IMX766v OIS 主摄，额定 4400mAh 电池，支持 80W 快充，厚约 7.99mm。

@数码闲聊站 此前还透露，vivo S15 系列新机外观设计接近之前的 Origin Ocean 演示机（居中打孔、直角边框），相比上一代升级了芯片和影像系统，而且配备了线性马达、红外和 NFC 等。