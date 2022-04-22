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微星将推 AGESA 1.2.0.7 BIOS，支持 R7 5800X3D “超频”

2022/4/22 21:41:40 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 22 日消息，据 WccfTech 消息，微星将在几天内推出 AGESA 1.2.0.7 BIOS，支持 AMD Ryzen 7 5800X3D CPU “超频”。

这款处理器现已上市，售价 3099 元，不支持超频。

据报道，在新 BIOS 下，微星 X570 GODLIKE 主板和其他带有外部时钟发生器的高端主板将能够为 R7 5800X3D 提供 BCLK 超频，俗称超外频。

外媒表示，微星为其提供了 R7 5800X3D BCLK 超频至 107 MHz 的屏幕截图，并运行了 Cinebench R23。超频后，R7 5800X3D 在多线程测试中提升 5%，在单线程测试中提升 7%。需要指出的是，BCLK 超频会影响 PCIe、M.2 设备的稳定性。

IT之家了解到，AMD R7 5800X3D 游戏处理器已在 4 月 20 日上市，售价 3099 元

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在 CES 2022 展会上，AMD 发布了全新 AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器，首次采用 AMD 3D V-Cache 技术。官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%

参数方面，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器采用 7nm 制程工艺，“Zen 3”核心架构，高达 8 核 16 线程，游戏高速缓存（L2+L3）达 100MB，基础频率 3.4GHz，加速频率可达 4.5GHz。

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关键词：AMD超频

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